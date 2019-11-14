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РИА Новости

Колледж в Благовещенске провел тендер по системе безопасности в ноябре

16:51 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Амурский колледж строительства и ЖКХ, где в четверг студент устроил стрельбу, в ноябре провел тендер на закупку и установку систем контроля доступа в здании, следует из данных системы госзакупок.
Как сообщил ранее журналистам руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский, в корпусе колледжа, где велась стрельба, не были установлены рамки металлодетектора.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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"Наименование закупки: выполнение работ по поставке, монтажу, установке и пуско-наладке систем контроля доступа. Дата размещения извещения 06.11.2019. Начальная (максимальная) цена договора: 744 тысячи 900 рублей", - следует из данных системы госзакупок.
Контракт по итогам тендера получила местная предпринимательница Станислава Семенюк.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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