Колледж в Благовещенске провел тендер по системе безопасности в ноябре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Амурский колледж строительства и ЖКХ, где в четверг студент устроил стрельбу, в ноябре провел тендер на закупку и установку систем контроля доступа в здании, следует из данных системы госзакупок.
Как сообщил ранее журналистам руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский, в корпусе колледжа, где велась стрельба, не были установлены рамки металлодетектора.
"Наименование закупки: выполнение работ по поставке, монтажу, установке и пуско-наладке систем контроля доступа. Дата размещения извещения 06.11.2019. Начальная (максимальная) цена договора: 744 тысячи 900 рублей", - следует из данных системы госзакупок.
Контракт по итогам тендера получила местная предпринимательница Станислава Семенюк.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.