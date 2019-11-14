Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Защита историка и бывшего доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, подала жалобу на решение районного суда об его аресте на два месяца.
"Сегодня защита подала жалобу на решение районного суда по избранию меры пресечения. Думаю, на следующей неделе она должна поступить в суд", - рассказал журналистам адвокат Александр Почуев.
Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд вынес решение об аресте историка сроком до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.
Сам Соколов на суде назвал такое решение суда справедливым. Но защита настаивала на домашнем аресте, сначала по адресу, где произошло убийство, потом в помещении, которое была готова предоставить бывшая супруга Соколова.
В понедельник бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.