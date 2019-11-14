Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Защита историка и бывшего доцента кафедры СПбГУ Защита историка и бывшего доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова , который обвиняется в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, подала жалобу на решение районного суда об его аресте на два месяца.

"Сегодня защита подала жалобу на решение районного суда по избранию меры пресечения. Думаю, на следующей неделе она должна поступить в суд", - рассказал журналистам адвокат Александр Почуев.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд вынес решение об аресте историка сроком до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.

Сам Соколов на суде назвал такое решение суда справедливым. Но защита настаивала на домашнем аресте, сначала по адресу, где произошло убийство, потом в помещении, которое была готова предоставить бывшая супруга Соколова.