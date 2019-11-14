Эрдоган заявил, что Трамп никак не отреагировал на возврат его письма

АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп никак не отреагировал на возврат его письма, которое вызывало скандал в Анкаре.
Трамп 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, направил письмо Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией в САР.
"Я вернул ему его письмо, никакой реакции не последовало", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Вашингтона. Его цитирует телеканал NTV.