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РИА Новости

Эрдоган заявил, что Трамп никак не отреагировал на возврат его письма

16:46 14.11.2019
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп никак не отреагировал на возврат его письма, которое вызывало скандал в Анкаре.
Трамп 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, направил письмо Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией в САР.
"Я вернул ему его письмо, никакой реакции не последовало", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Вашингтона. Его цитирует телеканал NTV.
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Дональд ТрампТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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