Студент благовещенского колледжа рассказал о реакции полиции на ЧП

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

© Фото : СК РФ Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Учащийся строительного колледжа в Благовещенске Максим Левинсон в интервью радио Sputnik Учащийся строительного колледжа в Благовещенске Максим Левинсон в интервью радио Sputnik рассказал , что ему первому удалось покинуть аудиторию, в которой произошла стрельба.

Именно он сообщил сотрудникам правоохранительных органов о случившемся. Молодой человек объяснил, что у преподавательницы, которую также отпустили из класса, началась истерика.

"Обычно на углу стоит отряд ДПС, они ловят мелких правонарушителей. Я выбежал и направился туда. Там был капитан ДПС, и я ему все объяснил. Сначала он мне не поверил, но по моей реакции было видно, что все серьезно. Потом он по экстренной линии рассказал, что произошло", — сказал он, добавив, что спустя всего минуту полицейские находились у здания колледжа.

Студент уточнил, что стрелявший сам позволил ему выйти из класса.

Говоря о стрелявшем, молодой человек признался, что не может понять мотивы его поступка, поскольку он был безконфликтным и замкнутым.

"Я бы не стал сюда приплетать компьютерные игры. Я думаю, что его действия связаны с какими-то психологическими травмами или употреблениями запрещенных веществ", — заключил он.