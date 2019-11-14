Голикова надеется, что выборы в РАН будут объективными и прозрачными

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется, что выборы в состав Российской академии наук будут объективными и прозрачными.
На нынешней неделе в три этапа проходят выборы в состав РАН. Сначала в понедельник и вторник проходило тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, избранные там ученые утверждались тайным голосованием на общем собрании каждого отделения. После этого фамилии прошедших кандидатов рекомендуются к утверждению на предстоящем в четверг окончательном тайном голосовании общего собрания РАН, которое и принято считать выборами в состав Академии наук. Утверждение протоколов счетной комиссии и официальное объявление имен новых членов РАН состоится в пятницу.
"Мы очень надеемся... что выборы пройдут объективно, прозрачно. Еще раз хочу подчеркнуть, что вновь избранные коллеги должны пополнить интеллектуальный потенциал Российской академии наук и ее учреждений. Это очень важно", - сказала Голикова на общем собрании членов РАН.