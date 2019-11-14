Голикова надеется, что выборы в РАН будут объективными и прозрачными

"Мы очень надеемся... что выборы пройдут объективно, прозрачно. Еще раз хочу подчеркнуть, что вновь избранные коллеги должны пополнить интеллектуальный потенциал Российской академии наук и ее учреждений. Это очень важно", - сказала Голикова на общем собрании членов РАН.