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РИА Новости

Голикова надеется, что выборы в РАН будут объективными и прозрачными

16:41 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется, что выборы в состав Российской академии наук будут объективными и прозрачными.
На нынешней неделе в три этапа проходят выборы в состав РАН. Сначала в понедельник и вторник проходило тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, избранные там ученые утверждались тайным голосованием на общем собрании каждого отделения. После этого фамилии прошедших кандидатов рекомендуются к утверждению на предстоящем в четверг окончательном тайном голосовании общего собрания РАН, которое и принято считать выборами в состав Академии наук. Утверждение протоколов счетной комиссии и официальное объявление имен новых членов РАН состоится в пятницу.
"Мы очень надеемся... что выборы пройдут объективно, прозрачно. Еще раз хочу подчеркнуть, что вновь избранные коллеги должны пополнить интеллектуальный потенциал Российской академии наук и ее учреждений. Это очень важно", - сказала Голикова на общем собрании членов РАН.
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