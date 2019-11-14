Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Мы не находим правильным требование полностью отказаться от С-400. Нельзя полностью отказаться от С-400 и перейти на (американские системы ПВО) Patriot. Мы сказали, что можем купить Patriot, но, покупая его, мы не можем отказываться от С-400. Это наше суверенное право, за счет которого (США) строят свои расчеты", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Вашингтона. Его цитирует телеканал NTV.
Он добавил, что в целом его визит в США прошел позитивно и для преодоления имеющиеся разногласий необходим диалог.
"Мы хотим дойти до положительного результата по (поставкам американских истребителей) F-35. Но я в этот раз увидел, что у Трампа подход к этой теме намного более положительный и конструктивный", — добавил турецкий лидер.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.