Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400 , заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Мы не находим правильным требование полностью отказаться от С-400. Нельзя полностью отказаться от С-400 и перейти на (американские системы ПВО) Patriot. Мы сказали, что можем купить Patriot, но, покупая его, мы не можем отказываться от С-400. Это наше суверенное право, за счет которого (США) строят свои расчеты", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Вашингтона. Его цитирует телеканал NTV

Он добавил, что в целом его визит в США прошел позитивно и для преодоления имеющиеся разногласий необходим диалог.

"Мы хотим дойти до положительного результата по (поставкам американских истребителей) F-35. Но я в этот раз увидел, что у Трампа подход к этой теме намного более положительный и конструктивный", — добавил турецкий лидер.