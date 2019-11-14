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РИА Новости

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

16:38 14.11.2019 (обновлено: 01:38 15.11.2019)
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Мы не находим правильным требование полностью отказаться от С-400. Нельзя полностью отказаться от С-400 и перейти на (американские системы ПВО) Patriot. Мы сказали, что можем купить Patriot, но, покупая его, мы не можем отказываться от С-400. Это наше суверенное право, за счет которого (США) строят свои расчеты", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Вашингтона. Его цитирует телеканал NTV.
Он добавил, что в целом его визит в США прошел позитивно и для преодоления имеющиеся разногласий необходим диалог.
"Мы хотим дойти до положительного результата по (поставкам американских истребителей) F-35. Но я в этот раз увидел, что у Трампа подход к этой теме намного более положительный и конструктивный", — добавил турецкий лидер.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 15:15
Эксперт объяснил, почему отношения Турции и США не выйдут из кризиса
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
С С 400 всё понятно было еще год назад, когда ЦРУ зотели убить Эрдогана и срвершить госпереворот...а хоть слово 100 млрд. сделке где?
14 ноября, 17:20
Константин Чистов
3410001
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