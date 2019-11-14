Собравшиеся у Рады украинские ученые требуют повысить финансирование науки

"Ученые требуют увеличения расходов на финансирование науки в государственном бюджете на 2020 год. "Хочеш мати урожай, на науку гроші дай" ("Хочешь иметь урожай, на науку денег дай" - ред.) написано на одном из плакатов протестующих", - пишет издание.

Председатель профсоюза работников Национальной академии наук Украины Анатолий Широков накануне заявил, что в профильном законе о научной и научно-технической деятельности предусмотрено, что, начиная с 2020 года, расходы на науку должны составлять 1,7% ВВП. Однако, подчеркнул Широков, на данный момент объемы финансирования значительно меньше. Так, в 2018 году он составил 0,19% ВВП, в 2019 году - 0,17%.