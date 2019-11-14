Студент колледжа в Благовещенске рассказал, как в него целился стрелок

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.
По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.
По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.
В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.
В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.
Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.
Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.
По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.
По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.
Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.
Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.
Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.
По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.
В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.
Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.
По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.
Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.