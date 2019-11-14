Студент колледжа в Благовещенске рассказал, как в него целился стрелок

Автомобили правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске , где один из учащихся устроил стрельбу , рассказал о встрече со злоумышленником.

Молодой человек вместе с друзьями столкнулся со стрелком в туалете. В этот момент там играла "успокаивающая мелодия".

"Я поворачиваюсь на пацанов и на него, и мне ружьем в живот целятся. Я развернулся, стою, у меня ступор, не понимаю, что делать", – сообщил он Пятому каналу.

Сначала стрелок молчал, а затем сказал им выйти.

В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, погиб его ровесник. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, его заблокировали в аудитории, где он покончил с собой.

СК возбудил три дела: об убийстве из хулиганских побуждений, о ненадлежащей охране здания колледжа и о халатности сотрудников учебного заведения. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.