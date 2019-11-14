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РИА Новости

В Баку родился ребенок без рта и с ушами на шее

16:21 14.11.2019 (обновлено: 16:24 14.11.2019)
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© Fotolia / Nenov BrothersНоворожденный
Новорожденный
© Fotolia / Nenov Brothers
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Азербайджане родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом, напоминающим свиной пятачок. Об этом сообщает портал medicina.az.
Девочка появилась на свет в одной из частных клиник в Баку. По словам врачей, сердце и легкие ребенка были в норме.
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Как сообщили в Республиканской Клинической больнице имени Академика Мир-Гасымова, младенец не прожил и дня. Медики добавили, что родители девочки вполне здоровы, у них есть еще двое маленьких детей.
Главный акушер-гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова отметила, что подобную аномалию должны были увидеть во время УЗИ еще на третьем месяце беременности. То, что врачи не обнаружили отклонение и не сообщили о нем семье, она назвала преступлением.
Мамедова добавила, что без разрешения вмешиваться в работу частных клиник нельзя по закону, поэтому расследовать этот случай у нее "нет права".
"Этого новорожденного с аномалией не видели ни я, ни главный неонатолог, ни главный педиатр страны", — пояснила она.
Гинеколог подчеркнула, что родители ребенка могут написать жалобу на гинеколога, контролировавшего беременность, и специалиста УЗИ.
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