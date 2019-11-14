В Баку родился ребенок без рта и с ушами на шее

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Азербайджане родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом, напоминающим свиной пятачок. Об этом сообщает портал medicina.az

Девочка появилась на свет в одной из частных клиник в Баку . По словам врачей, сердце и легкие ребенка были в норме.

Как сообщили в Республиканской Клинической больнице имени Академика Мир-Гасымова, младенец не прожил и дня. Медики добавили, что родители девочки вполне здоровы, у них есть еще двое маленьких детей.

Главный акушер-гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова отметила, что подобную аномалию должны были увидеть во время УЗИ еще на третьем месяце беременности. То, что врачи не обнаружили отклонение и не сообщили о нем семье, она назвала преступлением.

Мамедова добавила, что без разрешения вмешиваться в работу частных клиник нельзя по закону, поэтому расследовать этот случай у нее "нет права".

"Этого новорожденного с аномалией не видели ни я, ни главный неонатолог, ни главный педиатр страны", — пояснила она.