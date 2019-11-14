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РИА Новости

Песков: договоренностей о телефонном разговоре Путина и Эрдогана пока нет

16:19 14.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Договоренностей о новом телефонном разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, но такие контакты согласовываются моментально, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Телефонные разговоры с Эрдоганом согласовываются моментально, очень оперативно. Пока нет точных договоренностей. Эрдоган еще там (в США - ред.) или летит назад", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли разговор Путина с Эрдоганом.
Президент Турции 12-13 ноября находился с визитом в США, где у него состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
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