Песков: договоренностей о телефонном разговоре Путина и Эрдогана пока нет

"Телефонные разговоры с Эрдоганом согласовываются моментально, очень оперативно. Пока нет точных договоренностей. Эрдоган еще там (в США - ред.) или летит назад", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли разговор Путина с Эрдоганом.