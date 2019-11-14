В РФПИ не исключают совместных проектов с Саудовской Аравией в Бразилии

Ранее правительство Бразилии заявило, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестирует в Бразилию 10 миллиардов долларов и рассматривает эту страну в качестве ворот в остальную часть Латинской Америки. Речь идет о проектах в ж/д, нефтегазовом секторе, здравоохранении, туризме.

"Не исключаем совместных проектов в Бразилии с саудовскими партнерами – ранее было заявлено о намерении Public Investment Fund инвестировать в Бразилию 10 миллиардов долларов. У нас уже есть опыт сотрудничества с PIF в третьих странах - PIF присоединяется к капиталу Российско-китайского инвестиционного фонда", - сказал он.