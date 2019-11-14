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РИА Новости

В РФПИ не исключают совместных проектов с Саудовской Аравией в Бразилии

16:10 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций не исключает совместных проектов в Бразилии с саудовскими партнерами, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Ранее правительство Бразилии заявило, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестирует в Бразилию 10 миллиардов долларов и рассматривает эту страну в качестве ворот в остальную часть Латинской Америки. Речь идет о проектах в ж/д, нефтегазовом секторе, здравоохранении, туризме.
"Не исключаем совместных проектов в Бразилии с саудовскими партнерами – ранее было заявлено о намерении Public Investment Fund инвестировать в Бразилию 10 миллиардов долларов. У нас уже есть опыт сотрудничества с PIF в третьих странах - PIF присоединяется к капиталу Российско-китайского инвестиционного фонда", - сказал он.
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСаудовская АравияБразилияЭкономика
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