Кристина Асмус объяснила, почему расплакалась во время шоу "Морозова ХЗ"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором объяснила, из-за чего на самом деле расплакалась во время интервью на шоу "Морозова ХЗ".
"Чтобы уже поставить точку в этом вопросе и ответить желтым СМИ, что слезы мои на интервью никак не связаны с фильмом. Они там про родителей и про стереотипы", — написала Асмус.
Она также разместила видео с церемонии награждения премии "Женщина года" Glamour 2019, в котором рассказала о съемках в откровенных сценах.
Мне позвонила актриса одна и сказала: "Кристин, я задумалась: сниматься мне в постельных сценах или нет, но после ситуации, которая возникла вокруг тебя, я точно знаю, что не буду этого делать". Я бы хотела обратиться к актрисам, которые думают точно также. Из-за множества моралистов не надо отказываться от хорошего кино. Если бы год назад я знала, что после "Текста" начнется такая травля, я бы все равно снялась в этом фильме, потому что это крутое кино", — заявила Кристина Асмус.