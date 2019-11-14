Кристина Асмус объяснила, почему расплакалась во время шоу "Морозова ХЗ"

Мне позвонила актриса одна и сказала: "Кристин, я задумалась: сниматься мне в постельных сценах или нет, но после ситуации, которая возникла вокруг тебя, я точно знаю, что не буду этого делать". Я бы хотела обратиться к актрисам, которые думают точно также. Из-за множества моралистов не надо отказываться от хорошего кино. Если бы год назад я знала, что после "Текста" начнется такая травля, я бы все равно снялась в этом фильме, потому что это крутое кино", — заявила Кристина Асмус.