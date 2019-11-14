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РИА Новости

Кристина Асмус объяснила, почему расплакалась во время шоу "Морозова ХЗ"

16:32 14.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус позирует фотографу перед премьерой фильма "Елки" Тимура Бекмамбетова
Актриса Кристина Асмус позирует фотографу перед премьерой фильма Елки Тимура Бекмамбетова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором объяснила, из-за чего на самом деле расплакалась во время интервью на шоу "Морозова ХЗ".

"Чтобы уже поставить точку в этом вопросе и ответить желтым СМИ, что слезы мои на интервью никак не связаны с фильмом. Они там про родителей и про стереотипы", — написала Асмус.

Она также разместила видео с церемонии награждения премии "Женщина года" Glamour 2019, в котором рассказала о съемках в откровенных сценах.

Мне позвонила актриса одна и сказала: "Кристин, я задумалась: сниматься мне в постельных сценах или нет, но после ситуации, которая возникла вокруг тебя, я точно знаю, что не буду этого делать". Я бы хотела обратиться к актрисам, которые думают точно также. Из-за множества моралистов не надо отказываться от хорошего кино. Если бы год назад я знала, что после "Текста" начнется такая травля, я бы все равно снялась в этом фильме, потому что это крутое кино", — заявила Кристина Асмус.

Актриса Кристина Асмус
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