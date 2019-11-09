Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Актриса Актриса Кристина Асмус расплакалась в эфире шоу " Морозова ХЗ ", рассказывая о своей реакции на травлю из-за съемок в эротической сцене фильма "Текст".

"Не создание фильма меня зацепило, не реакция на него. (Зацепило. – прим. ред.) восприятие меня. Меня раздражает борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии, и в семье своей, среди своих друзей, коллег. До сих пор – это тема моей жизни, она меня волнует, бесит", - рассказала Асмус, не сумев сдержать слез.

При этом актриса, по ее словам, ожидала более жесткую реакцию на подобные съемки.

"Мой муж — один из самых известных людей в стране, я тоже чуть-чуть известна. Общество наше действительно не готово к такому", - отметила она.

Также Асмус заявила, что из-за волны критики подумывает об отказе от съемок в другом фильме, где ей предстояло сниматься в белье.

"Хватит с меня таких сцен. У меня сейчас не так много съемок, мне жалко, но я думаю, что для меня это большой моральный выбор в жизни. У меня подписан договор, у меня есть обязательство перед студией. Это кидалово с моей стороны очень большое за несколько дней до съемок", - добавила актриса.