Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T01:36Z
https://ria.ru/20191109/1560743856.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156074/39/1560743949_0:0:2523:1419_1036x0_80_0_0_4768b616db55ba14b6d1065d9181e287.jpg
РИА Новости
Культура

Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене

01:28 09.11.2019 (обновлено: 01:36 09.11.2019)
6841
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Кристина Асмус. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Актриса Кристина Асмус расплакалась в эфире шоу "Морозова ХЗ", рассказывая о своей реакции на травлю из-за съемок в эротической сцене фильма "Текст".
"Не создание фильма меня зацепило, не реакция на него. (Зацепило. – прим. ред.) восприятие меня. Меня раздражает борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии, и в семье своей, среди своих друзей, коллег. До сих пор – это тема моей жизни, она меня волнует, бесит", - рассказала Асмус, не сумев сдержать слез.
Актриса Кристина Асмус
4 ноября, 14:23Культура
"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
При этом актриса, по ее словам, ожидала более жесткую реакцию на подобные съемки.
"Мой муж — один из самых известных людей в стране, я тоже чуть-чуть известна. Общество наше действительно не готово к такому", - отметила она.
Также Асмус заявила, что из-за волны критики подумывает об отказе от съемок в другом фильме, где ей предстояло сниматься в белье.
"Хватит с меня таких сцен. У меня сейчас не так много съемок, мне жалко, но я думаю, что для меня это большой моральный выбор в жизни. У меня подписан договор, у меня есть обязательство перед студией. Это кидалово с моей стороны очень большое за несколько дней до съемок", - добавила актриса.
"Текст" — российский драматический триллер режиссера Клима Шипенко, экранизация романа писателя Дмитрия Глуховского. Главные роли исполняют Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский. В России в широкий прокат фильм вышел 24 октября.
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
28 октября, 15:45РИА Новости
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
91226420
Обсудить 3
КультураКристина АсмусШоу-бизнесРоссия
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал целью США стабильность на Украине
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
ДТП с участием Виктора Бубенкова
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Спектакль Норма в Театре на Малой Бронной
Зрители спектакля "Норма" Диденко поделились своими впечатлениями
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Украинский экс-министр предрек развал страны
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Геза Андреас фон Гайр
Немецкий посол поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
Актер Венсан Кассель и его супруга, модель Тина Кунаки
Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
Чат бот
Филолог назвала слова года в России
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50СМИ: ВПП в аэропорту в Японии больше часа была закрыта из-за дрона
04:45Власти Хабаровского края помогут Лисову с пропиской
04:40Последних белух из "китовой тюрьмы" выпустят на волю в воскресенье
04:35Боливийская полиция заверила, что бунта среди ее сотрудников нет
04:17"Вокруг одни русские": японская туристка осталась в недоумении от Сахалина
04:15Буксир ТОФ подключился к поискам шести рыбаков, пропавших в Японском море
04:07Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
03:56Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы "ранит народ" этой страны
03:52В Боливии некоторые из полицейских присоединились к протестам
03:49Помпео обсудил с вице-канцлером Германии помощь Украине
03:38"Росатом" рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем
03:31В Сбербанке рассказали, как искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому
03:25Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино
03:23Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Хабаровск
03:18Вещи вокалиста The Prodigy продали за 350 тысяч фунтов стерлингов
03:15В Мексике у границы с США изъяли более 150 килограммов кокаина
03:10Президент РАН предложил учитывать на экзаменах креативность абитуриентов
03:07"Роскосмос" и РАН сменили ответственного за эксперименты на МКС
03:02Экс-мэр Нью-Йорка официально зарегистрировался кандидатом в президенты США
02:58Университет в центре Сантьяго ограбили и подожгли на фоне протестов в Чили
Лента новостейМолния