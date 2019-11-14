Квентин Тарантино перечислил проекты, которыми займется в ближайшее время

"Когда я дописал сценарий к "Однажды в... Голливуде ", то не сразу приступил к съемкам. Я написал пьесу, а потом пять эпизодов для сериала. Сейчас пишу книгу и, надеюсь, в марте следующего года закончу ее. Затем, теоретически, поставлю пьесу, сделаю телешоу, и уже после всего этого буду думать о десятом фильме", — сказал режиссер.