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РИА Новости

Квентин Тарантино перечислил проекты, которыми займется в ближайшее время

22:13 14.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино. Архивное фото
Режиссер Квентин Тарантино. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Квентин Тарантино рассказал на встрече с журналистами в Лондоне, какими проектами планирует заняться после "Однажды в... Голливуде", сообщает Variety.

"Когда я дописал сценарий к "Однажды в... Голливуде ", то не сразу приступил к съемкам. Я написал пьесу, а потом пять эпизодов для сериала. Сейчас пишу книгу и, надеюсь, в марте следующего года закончу ее. Затем, теоретически, поставлю пьесу, сделаю телешоу, и уже после всего этого буду думать о десятом фильме", — сказал режиссер.

Во время пресс-конференции он намекнул, что мини-сериалом могла бы стать расширенная версия его девятого фильма (ранее СМИ писали, что шоу может быть посвящено Рику Далтону, персонажу, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, — Прим.ред.).
Однако многих больше интересовал вопрос, связанный с новым фильмом, который, судя по всему, выйдет не скоро.

"Да, десятая картина будет. Правда, пока я понятия не имею, какая", — рассказал Тарантино.

Режиссер Квентин Тарантино
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоКвентин ТарантиноЛондон
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