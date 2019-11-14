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РИА Новости

Биография Иона Кику

15:44 14.11.2019
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© Sputnik / Rodion ProcaИон Кику
Ион Кику
© Sputnik / Rodion Proca
Премьер-министр Молдавии Ион Кику родился 28 февраля 1972 года в селе Пыржолтень района Кэлэрашь.
В 1994 голу окончил факультет менеджмента Академии экономического образования Молдавии.
Проходил стажировку в Бельгии, Нидерландах, США, Польше, Словении, Австрии.
В 1994-1996 годах преподавал на кафедре микро и макроэкономики Академии экономического образования Молдавии.
С 1994 по 2005 год работал начальником отдела, затем исполнительным директором в компании Moldacom S.A.
С июня по ноябрь 2005 года был директором Главного управления структурных реформ в Министерстве экономики и торговли Молдавии.
В 2005-2006 годах – советник первого заместителя премьер-министра Молдавии.
С 2007 по 2009 год был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.
В 2006-2008 годах – заместитель министра финансов Молдавии.
В 2008-2009 годах был главным государственным советником премьер-министра Молдавии по экономическим вопросам и внешним связям.
С 2009 по 2017 год работал консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах (министерство финансов Молдавии, ECORYS, Всемирный банк).
В 2015-2017 годах был членом и председателем Совета стратегического развития ГУМФ им. Н. Тестемицану.
В январе-декабре 2018 года – государственный секретарь министерства финансов Молдавии.
С декабря 2018 года по июнь 2019 года был министром финансов Молдавии.
С июля 2019 года – советник президента Молдавии.
13 ноября 2019 года президент Молдавии Игорь Додон предложил в качестве премьер-министра страны кандидатуру Иона Кику.
14 ноября 2019 года парламент Молдавии голосами большинства депутатов утвердил кабинет министров под руководством Иона Кику. Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года.
Ион Кику женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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