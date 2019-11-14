Парламент Молдавии утвердил новое правительство под руководством Иона Кику

КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг голосами большинства депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Парламент Молдавии на заседании в четверг голосами большинства депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный

Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду . В среду президент Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. Для утверждения правительства необходимы голоса минимум 51 депутатов из 101.

"Проект утверждения правительственной программы и вынесения вотума доверия правительству Иона Кику утвержден 62 голосами", - сказала Гречаный на заседании парламента.

Вице-премьером и министром финансов стал экс-глава Налоговой службы Молдавии Сергей Пушкуца. Вице-премьером по вопросам реинтеграции республики утвержден бывший руководитель Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии Александр Фленкя, министром экономики и инфрастурктуры — бывший государственный секретарь этого же министерства Анатолий Усатый.

Новым министром внутренних дел стал Павел Войку , который в отправленном в отставку кабмине Санду руководил Минобороны. Министерство юстиции возглавил адвокат, советник спикера парламента Фадей Нагачевский, а во главе МИД оказался бывший посол Молдавии в США, Германии и Китае, советник президента в области обороны и национальной безопасности Аурелиу Чокой.

Министром обороны стал бывший руководитель этого ведомства генерал Виктор Гайчук. Во главе министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды утвержден советник президента в агропромышленной области и в области публичного управления Ион Пержу. Кресло министра образования занял еще один советник Додона - на этот раз в области образования, культуры и исследований - Корнелиу Попович. За министерство здравоохранения, труда и социальной защиты будет отвечать советник президента в области социального развития Виорика Думбрэвяну.

Сам Кику с декабря 2018 года по июнь 2019 года был министром финансов в правительстве Павла Филипа. С июня этого года он стал советником Додона.