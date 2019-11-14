Единственный в России полицейский корги похвастался новой формой

"Привет, друзья! Доброго вам утра! Посмотрите, у меня новая форма! Как вам моя экипировка?" — говорится в сообщении, размещенном на странице corgi_police_dog в инстаграме.

За пять часов публикация набрала больше двух тысяч лайков. В комментариях пса поздравляют с обновкой. "Хорош, красавец, нарядный такой. Выглядит просто супер", "Как у собаки из голливудских фильмов", — пишут в комментариях подписчики "Рыжего полицейского".