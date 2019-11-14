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РИА Новости

Единственный в России полицейский корги похвастался новой формой

15:39 14.11.2019 (обновлено: 16:23 14.11.2019)
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© Фото : страница "Рыжий Полицейский" в InstagramПервая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции
Первая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции
© Фото : страница "Рыжий Полицейский" в Instagram
Первая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Единственная в России полицейская собака породы корги, которая живет в Нижнем Новгороде и служит в транспортной полиции, где помогает с поиском наркотических веществ, похвасталась новой формой в инстаграме.
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Ранее со ссылкой на сайт объединенной редакции МВД сообщалось, что свою аттестацию к службе корги по кличке Рыжий получил в 2013 году в возрасте двух лет. Собака служит в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и лучше всех распознает наркотические вещества разного вида. У необычного полицейского есть своя страничка в сети Instagram, где его можно найти по запросу "Рыжий полицейский".
"Привет, друзья! Доброго вам утра! Посмотрите, у меня новая форма! Как вам моя экипировка?" — говорится в сообщении, размещенном на странице corgi_police_dog в инстаграме.
За пять часов публикация набрала больше двух тысяч лайков. В комментариях пса поздравляют с обновкой. "Хорош, красавец, нарядный такой. Выглядит просто супер", "Как у собаки из голливудских фильмов", — пишут в комментариях подписчики "Рыжего полицейского".
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Нижний НовгородМВД РФРоссияОбщество
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