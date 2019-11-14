Единственный в России полицейский корги похвастался новой формой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Единственная в России полицейская собака породы корги, которая живет в Нижнем Новгороде и служит в транспортной полиции, где помогает с поиском наркотических веществ, похвасталась новой формой в инстаграме.
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Ранее со ссылкой на сайт объединенной редакции МВД сообщалось, что свою аттестацию к службе корги по кличке Рыжий получил в 2013 году в возрасте двух лет. Собака служит в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и лучше всех распознает наркотические вещества разного вида. У необычного полицейского есть своя страничка в сети Instagram, где его можно найти по запросу "Рыжий полицейский".
"Привет, друзья! Доброго вам утра! Посмотрите, у меня новая форма! Как вам моя экипировка?" — говорится в сообщении, размещенном на странице corgi_police_dog в инстаграме.
За пять часов публикация набрала больше двух тысяч лайков. В комментариях пса поздравляют с обновкой. "Хорош, красавец, нарядный такой. Выглядит просто супер", "Как у собаки из голливудских фильмов", — пишут в комментариях подписчики "Рыжего полицейского".
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Привет, друзья! Доброго вам утра☺️🐶🐕! ⠀ Посмотрите, у меня новая форма! Как вам моя экипировка? ⠀ Давно хочу предложить вам задавать мне вопросы! Друзья, пишите, о чем вы хотите узнать. Ответы на какие вопросы вас интересуют? Очень буду стараться ответить всем-всем и максимально подробно! ⠀ Пишите в комментариях всё, о чем хотите спросить!