Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Москва признает Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии , так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

При этом он отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту. Кроме того, в России насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре.

"Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы", — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что происходящее в Боливии — внутреннее дело этого государства. Аналогичную точку зрения ранее высказали в Кремле.

Рябков также призвал другие страны не пытаться извлечь выгоду из кризиса в южноамериканской стране.

Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.

В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.

Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.