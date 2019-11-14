Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
При этом он отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту. Кроме того, в России насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре.
"Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы", — добавил дипломат.
Он подчеркнул, что происходящее в Боливии — внутреннее дело этого государства. Аналогичную точку зрения ранее высказали в Кремле.
Рябков также призвал другие страны не пытаться извлечь выгоду из кризиса в южноамериканской стране.
13 ноября, 11:07Сказано в эфире"Опять бунты, пожары…" Эксперт назвала варианты развития событий в БоливииЭво Моралес назвал "коварным ударом" передачу президентской власти в Боливии оппозиционному сенатору Жанин Аньес. О том, как может развиваться ситуация, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт Анастасия Рудницкая.
Ситуация в Боливии
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.
В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.
Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.
Аньес — юрист по образованию, в 90-е работала на телевидении, после чего входила в Учредительное собрание, была членом комиссии по разработке проекта новой конституционной хартии. В политику Аньес пришла в 2010 году, когда ее избрали в сенат от партии "Прогресс плана Боливии и национальной конвергенции". В 2019-м она стала вторым вице-спикером. Заняв президентское кресло, Аньес пообещала как можно скорее провести выборы.
Вчера, 15:20Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию