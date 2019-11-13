В Кремле назвали происходящее в Боливии ее суверенным делом

"В данном случае это суверенное дело. Мы, естественно, выступаем за то, чтобы все в стране происходило в рамках законности и не приводило к человеческим жертвам", - сказал Песков, отвечая на вопрос можно ли считать, что в Боливии совершен госпереворот.