Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T18:04Z
https://ria.ru/20191113/1560897379.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156087/33/1560873324_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_cf53d3338ed3023978d03da0614c38ad.jpg
РИА Новости

В Кремле назвали происходящее в Боливии ее суверенным делом

17:56 13.11.2019 (обновлено: 18:04 13.11.2019)
195
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПолицейские в Ла-Пасе, Боливия
Полицейские в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Происходящее в Боливии - суверенное дело этой страны, в Кремле выступают, чтобы все было в рамках закона и не приводило к человеческим жертвам, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В данном случае это суверенное дело. Мы, естественно, выступаем за то, чтобы все в стране происходило в рамках законности и не приводило к человеческим жертвам", - сказал Песков, отвечая на вопрос можно ли считать, что в Боливии совершен госпереворот.
На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уже покинул страну.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
Вооруженные силы Боливии выразили поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, исполняющей обязанности президента Боливии после отставки Моралеса, и заявили о готовности работать с ней.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
12 ноября, 08:00
"Давление на Россию будет велико". О последствиях отставки Эво Моралеса
330013
Обсудить 1
Жанин АньесЭво МоралесСмена власти в БоливииДмитрий ПесковБоливияРоссияВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Песков
В Кремле заявили о согласовании позиции БРИКС по Боливии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Песков: говорить о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского рано
Протесты в Боливии
Командование боливийской полиции сообщило о нормализации ситуации в стране
Встреча Константина Косачева с делегацией комитета по международным делам палаты представителей конгресса Республики Филиппины во главе с Анн Хофер.
Филиппинский депутат отметила сходство соотечественников с русскими
Кот Виктор
В соцсетях поддержали хозяина кота, которого не пускали в самолет
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве. 21 июля 2019
Тимошенко заявила, что "Батькивщина" переходит в оппозицию
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии
Французский скалолаз Ален Робер
Французский "человек-паук" поднялся на 152-метровый небоскреб под Парижем
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Мексика защитит и примет всех, кто получил убежище в посольстве в Боливии
Президент РФ Владимир Путин
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
СМИ: американские войска заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал дело об импичменте Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили динамику подготовки саммита в "нормандском формате"
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Косачев прокомментировал заявление Коломойского об отношениях с Москвой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
Лента новостейМолния