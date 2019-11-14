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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему отношения Турции и США не выйдут из кризиса

15:15 14.11.2019
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
АНКАРА, 14 ноя - РИА Новости, Алена Палажченко. Кризис в турецко-американских отношениях, связанный с покупкой Анкарой российских систем ПВО, не будет преодолен в ближайшее время, заявил РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол в четверг, комментируя прошедшие накануне в Вашингтоне переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана.
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Вашингтоне. 13 ноября 2019
Вчера, 01:15
Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400
Поставки новейших российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
"Ситуация с С-400 и F-35 продолжает оставаться кризисной, несмотря на то, что стороны дают сигналы о том, что она может быть решена на основе диалога и компромисса. Но не похоже, что в ближайшее время этот кризис будет разрешен, так как для этого США должны будут пойти на радикальные изменения в политике по Сирии, которые удовлетворят Турцию, прекратив поддержку Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG)", - сказал Эрол.
Он отметил, что Турция не сделала ни шага назад по покупке С-400, так же как и американская сторона не намерена отступать по исключению Турции из программы F-35. "Анкара заявляет, что не откажется от С-400, но в то же время открыта для альтернатив. Заявление Эрдогана о возможности покупки американских систем ПВО Patriot подтверждает сбалансированный курс турецкой внешней политики", - отметил собеседник агентства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
13 ноября, 09:20
"Обходной путь". В США Эрдогану готовят сделку на 100 млрд долларов
По его словам, в ходе переговоров в Вашингтоне стороны не пришли к конкретным соглашениям. "В нынешних условиях подписание такого соглашения невозможно, поскольку со стороны Турции существует глубокое недоверие и беспокойство по отношению к США, которые не отказались от своей нынешней позиции по отношению к Турции, в частности, по С-400, террористической организации YPG/РПК и будущему Сирии", - заявил эксперт.
"Эрдоган дал понять американской стороне, прежде всего президенту Трампу, какие разрушительные последствия может иметь политика США и неправильный выбор в отношении будущего двусторонних отношений. Лидеры выбрали риторику сотрудничества, а не кризиса, подтверждением чего является блокирование голосования сенатом по законопроекту о событиях 1915 года", - сказал собеседник агентства.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в среду, что заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи более века назад.
По словам Эрола, этот шаг также можно рассматривать как указание на то, что США не хотят терять Турцию, поэтому в Вашингтоне были приняты во внимание чувствительность и решительность турецкой стороны. "Таким образом, встречу Эрдогана и Трампа можно рассматривать как часть процесса снятия напряженности в турецко-американских отношениях, стремления к сотрудничеству и диалогу", - добавил эксперт.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
12 ноября, 12:19
В Кремле рассказали, что может стать поводом для встречи Путина и Эрдогана
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Дональд ТрампПэтриот (зенитный ракетный комплекс )С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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