"Роскосмос" расторг контракт на запуск спутников "Гонец" в 2020 году

Контракт, согласно которому "Гонцы" должны были отправиться в космос в 2020 году на ракете "Союз-2.1б", был заключен в июле. Однако, как следует из документации о расторжении контракта, работы не начинались и затраты не производились.

Как пояснили в "Роскосмосе", вместо этого контракта будет заключен новый, а спутники запустят на год позже. "Конкретно этот пуск переносится на 2021 год, это технический момент", — сказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

В начале ноября "Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара-А1.2", предназначавшейся для запуска "Гонцов" в 2021 году. Как пояснили тогда в пресс-службе "Роскосмоса", "Ангару" заменят "Союзом-2".

По словам первого замгендиректора компании "Гонец" Олега Химочко, всего в следующем году планировалось провести два запуска спутников "Гонец" на ракетах "Союз-2.1б".

Сейчас орбитальная группировка системы "Гонец" состоит из 12 аппаратов, но она не обновлялась с 2015 года. Ближайший запуск тройки спутников планируется на 25 декабря.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в любой точке Земли. Она востребована в первую очередь там, где нет никакой наземной связи, в том числе в удаленных и труднодоступных районах России.