"Роскосмос" расторг контракт на запуск спутников "Гонец" в 2020 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
Контракт, согласно которому "Гонцы" должны были отправиться в космос в 2020 году на ракете "Союз-2.1б", был заключен в июле. Однако, как следует из документации о расторжении контракта, работы не начинались и затраты не производились.
Как пояснили в "Роскосмосе", вместо этого контракта будет заключен новый, а спутники запустят на год позже. "Конкретно этот пуск переносится на 2021 год, это технический момент", — сказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
В начале ноября "Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара-А1.2", предназначавшейся для запуска "Гонцов" в 2021 году. Как пояснили тогда в пресс-службе "Роскосмоса", "Ангару" заменят "Союзом-2".
По словам первого замгендиректора компании "Гонец" Олега Химочко, всего в следующем году планировалось провести два запуска спутников "Гонец" на ракетах "Союз-2.1б".
Сейчас орбитальная группировка системы "Гонец" состоит из 12 аппаратов, но она не обновлялась с 2015 года. Ближайший запуск тройки спутников планируется на 25 декабря.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в любой точке Земли. Она востребована в первую очередь там, где нет никакой наземной связи, в том числе в удаленных и труднодоступных районах России.
Сегодня услугами "Гонца" пользуются предприятия транспортной и нефтегазовой отраслей, рыбопромысловый флот, организации жилищно-коммунального сектора и другие.