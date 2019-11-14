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РИА Новости

"Роскосмос" расторг контракт на запуск спутников "Гонец" в 2020 году

15:12 14.11.2019 (обновлено: 15:51 14.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОборудование в головном офисе компании "Спутниковая система "ГОНЕЦ"
Оборудование в головном офисе компании Спутниковая система ГОНЕЦ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
Контракт, согласно которому "Гонцы" должны были отправиться в космос в 2020 году на ракете "Союз-2.1б", был заключен в июле. Однако, как следует из документации о расторжении контракта, работы не начинались и затраты не производились.
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2 ноября, 10:49РИА Наука
"Роскосмос" пояснил расторжение контракта на производство ракеты "Ангара"
Как пояснили в "Роскосмосе", вместо этого контракта будет заключен новый, а спутники запустят на год позже. "Конкретно этот пуск переносится на 2021 год, это технический момент", — сказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
В начале ноября "Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара-А1.2", предназначавшейся для запуска "Гонцов" в 2021 году. Как пояснили тогда в пресс-службе "Роскосмоса", "Ангару" заменят "Союзом-2".
По словам первого замгендиректора компании "Гонец" Олега Химочко, всего в следующем году планировалось провести два запуска спутников "Гонец" на ракетах "Союз-2.1б".
Сейчас орбитальная группировка системы "Гонец" состоит из 12 аппаратов, но она не обновлялась с 2015 года. Ближайший запуск тройки спутников планируется на 25 декабря.
Стенд ГК Роскосмос на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
1 ноября, 09:39РИА Наука
Систему "Гонец" предложили использовать в мониторинге транспорта
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в любой точке Земли. Она востребована в первую очередь там, где нет никакой наземной связи, в том числе в удаленных и труднодоступных районах России.
Сегодня услугами "Гонца" пользуются предприятия транспортной и нефтегазовой отраслей, рыбопромысловый флот, организации жилищно-коммунального сектора и другие.
Первый заместитель генерального директора компании Спутниковая система Гонец Олег Химочко
1 ноября, 09:54
Россия начнет развертывать новую спутниковую группировку связи в 2024 году
26827448
Обсудить 7
Спутниковая система "Гонец"Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Популярные комментарии
это тенденция последнего времени. грандиозная помпа начала нового проекта, Рогозин дает развернутые интервью, рисует сады на Марсе, а потом происходит пук и Рогозина уже как правило не слышно...
14 ноября, 15:31
bberia
2000006
ага, надо было истерику закатить...
14 ноября, 16:14
патриот бывший
1100010
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