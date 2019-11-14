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РИА Новости

Пучдемон мог бы найти новый дом в России, считает Жириновский

15:04 14.11.2019 (обновлено: 15:10 14.11.2019)
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон мог бы найти новый дом в России, преподавать в Институте мировых цивилизаций и не опасаться преследования по "каталонскому делу", считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Владимир Жириновский сказал, что господин Пучдемон мог бы найти новый дом в России и преподавать в Институте мировых цивилизаций, здесь преследование по "каталонскому делу" ему не грозит", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
При этом в партии отметили, что ЛДПР никак не связана с Пучдемоном и другими каталонскими лидерами, однако поддерживает стремление каталонцев обрести собственное, независимое от Испании государство.
"Они имеют на это историческое право, и большинство каталонцев заявили об этом на референдуме в 2017 году. Тем не менее, в Испании и в целом в Европе пытаются покарать людей, которые демократическими методами борются за права своего народа. И это вызывает наше возмущение", - говорится в заявлении.
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский основал Институт мировых цивилизаций в 1999 году. Институт предлагает обучение в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.
Член верховного суда Испании Пабло Льярена в этот же день выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
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Карлес ПучдемонЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваЕвропаИспанияВ мире
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