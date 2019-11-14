Пучдемон мог бы найти новый дом в России, считает Жириновский

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экс-глава женералитета Каталонии Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон мог бы найти новый дом в России, преподавать в Институте мировых цивилизаций и не опасаться преследования по "каталонскому делу", считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Владимир Жириновский сказал, что господин Пучдемон мог бы найти новый дом в России и преподавать в Институте мировых цивилизаций, здесь преследование по "каталонскому делу" ему не грозит", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.

При этом в партии отметили, что ЛДПР никак не связана с Пучдемоном и другими каталонскими лидерами, однако поддерживает стремление каталонцев обрести собственное, независимое от Испании государство.

"Они имеют на это историческое право, и большинство каталонцев заявили об этом на референдуме в 2017 году. Тем не менее, в Испании и в целом в Европе пытаются покарать людей, которые демократическими методами борются за права своего народа. И это вызывает наше возмущение", - говорится в заявлении.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский основал Институт мировых цивилизаций в 1999 году. Институт предлагает обучение в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.