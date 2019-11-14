Законопроект о постинтернатном сопровождении сирот подготовят к 2020 году

"Важная тема – это сопровождение выпускников детских домов. Действительно, не во всех субъектах сопровождение выпускников организовано должным уровнем. Сейчас ведется такая работа нами по внесению изменений в законодательство... Такой законопроект нами подготовлен, он сейчас будет проходить согласование в федеральных органах исполнительной власти, и мы надеемся, что в следующем году этот законопроект будет обрабатываться в установленном порядке", - сказала Терехина на пресс-конференции.