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РИА Новости

Законопроект о постинтернатном сопровождении сирот подготовят к 2020 году

15:04 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВоспитанник детского дома
Воспитанник детского дома
© РИА Новости / Владимир Песня
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Воспитанник детского дома. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Законопроект о постинтернатном сопровождении детей-выпускников детских домов будет готов к рассмотрению в 2020 году, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ирина Терехина.
"Важная тема – это сопровождение выпускников детских домов. Действительно, не во всех субъектах сопровождение выпускников организовано должным уровнем. Сейчас ведется такая работа нами по внесению изменений в законодательство... Такой законопроект нами подготовлен, он сейчас будет проходить согласование в федеральных органах исполнительной власти, и мы надеемся, что в следующем году этот законопроект будет обрабатываться в установленном порядке", - сказала Терехина на пресс-конференции.
Она отметила, что в данном проекте планируют определить само понятие "сопровождение выпускника детского дома": кем оно должно оказываться, в каком объеме, какие услуги будут оказывать бесплатно, каким образом буду определяться организации, обеспечивающие это сопровождения и каким требованиям они будут соответствовать.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что создается специальная группа по разработке комплекса мер по постинтернатному сопровождению. "Вместе с законодателями, с Советом Федерации, с Госдумой, с юристами, с экспертами, пригласили выпускников сиротских учреждений и собрали коллектив для того, чтобы разработать… федеральные меры по постинтернатному сопровождению", - сказала омбудсмен.
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