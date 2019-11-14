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РИА Новости

На Украине могут ввести налог для Netflix и стриминговых платформ

15:00 14.11.2019 (обновлено: 15:01 14.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкзаседание Верховной рады Украины
заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике намерен предложить парламенту обложить налогом Netflix и другие компании по продаже видеоконтента, сообщил на презентации законопроекта глава комитета Александр Ткаченко.

"Субъекты, которые должны регулироваться этим законом - это, собственно, аудиовизуальные сети, традиционные линейные медиа. Это телевидение и радиовещание; нелинейные медиа. Должен подчеркнуть этот вопрос - они никак не урегулированы в нынешнем законодательстве. В этом законе мы предлагаем поставить их в сферу регуляции. Все-таки нелинейные сервисы как Megogo, Netflix и другие, не только ими ограничиваются", - цитирует Ткаченко агентство "Украинские новости".

По его словам, целью законопроекта отмечают осовременивание регуляции и имплементацию норм ЕС. Депутаты также намерены урегулировать деятельность СМИ, социальных сетей и провайдеров.
"Есть интересный нюанс, который выходит за границы свободы распространения информации и имеет исключительно экономическое основание. Это уплата налогов. Если речь идёт о платформах общего доступа, то мы считаем, что эти организации получают доходы на украинской территории, поэтому, собственно, и налоги они должны платить на украинской территории", - сказал Ткаченко.
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Он сообщил, что в юрисдикцию документа парламентарии намерены включить сервисы, доступные на территории Украины и которые могут оплачиваться резидентами, которые имеют офисы в стране. Также предлагается запретить владеть медиа представителям "страны-агрессора", сообщает агентство.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеАлександр ТкаченкоNetflixВерховная Рада УкраиныЕвросоюзМоскваРоссияКиевВ мире
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