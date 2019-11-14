На Украине могут ввести налог для Netflix и стриминговых платформ

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Комитет Верховной Рады Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике намерен предложить парламенту обложить налогом Netflix и другие компании по продаже видеоконтента, сообщил на презентации законопроекта глава комитета Александр Ткаченко.

"Субъекты, которые должны регулироваться этим законом - это, собственно, аудиовизуальные сети, традиционные линейные медиа. Это телевидение и радиовещание; нелинейные медиа. Должен подчеркнуть этот вопрос - они никак не урегулированы в нынешнем законодательстве. В этом законе мы предлагаем поставить их в сферу регуляции. Все-таки нелинейные сервисы как Megogo, Netflix и другие, не только ими ограничиваются", - цитирует Ткаченко агентство "Украинские новости".

По его словам, целью законопроекта отмечают осовременивание регуляции и имплементацию норм ЕС. Депутаты также намерены урегулировать деятельность СМИ, социальных сетей и провайдеров.

"Есть интересный нюанс, который выходит за границы свободы распространения информации и имеет исключительно экономическое основание. Это уплата налогов. Если речь идёт о платформах общего доступа, то мы считаем, что эти организации получают доходы на украинской территории, поэтому, собственно, и налоги они должны платить на украинской территории", - сказал Ткаченко.

Он сообщил, что в юрисдикцию документа парламентарии намерены включить сервисы, доступные на территории Украины и которые могут оплачиваться резидентами, которые имеют офисы в стране. Также предлагается запретить владеть медиа представителям "страны-агрессора", сообщает агентство.