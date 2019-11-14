Один из крупнейших производителей природного газа в США – компания Chesapeake Energy – сообщила о неизбежном банкротстве. Квартальный отчет компании поверг инвесторов в ужас: чистый убыток достиг 101 миллиона долларов, что превзошло все ожидания рынка. Аналитики отмечают, что стремительный взлет американской сланцевой отрасли одновременно стал и ее проклятием. Доступ к новым запасам газа спровоцировал избыток предложения, что повлекло обвал котировок.
В нокдауне
14:27 14.11.2019 (обновлено: 14:33 14.11.2019)
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© Виталий ПодвицкийВ нокдауне
© Виталий Подвицкий