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РИА Новости

В нокдауне

14:27 14.11.2019 (обновлено: 14:33 14.11.2019)
1897
© Виталий ПодвицкийВ нокдауне
В нокдауне
© Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
Все материалы
Один из крупнейших производителей природного газа в США – компания Chesapeake Energy – сообщила о неизбежном банкротстве. Квартальный отчет компании поверг инвесторов в ужас: чистый убыток достиг 101 миллиона долларов, что превзошло все ожидания рынка. Аналитики отмечают, что стремительный взлет американской сланцевой отрасли одновременно стал и ее проклятием. Доступ к новым запасам газа спровоцировал избыток предложения, что повлекло обвал котировок.
73303007
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Chesapeake EnergyСШАКарикатуры
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