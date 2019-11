Революция требует жертв: сланцевый гигант США объявил о скором банкротстве

Дешевый газ

Начало конца

И еще тревожный тренд: компании сокращают не только производство, но и капиталовложения. Так, Diamondback Energy Inc., Callon Petroleum Co. и Cimarex Energy Co., активно работающие на сланцевом месторождении Permian Basin, предупредили инвесторов, что не намерены увеличивать капиталовложения в следующем году. Chesapeake Energy и EQT Corp сообщили о сокращении добычи в расчете на будущий рост цен.