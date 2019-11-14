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РИА Новости

Революция требует жертв: сланцевый гигант США объявил о скором банкротстве

08:00 14.11.2019 (обновлено: 14:27 14.11.2019)
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© AFP 2019 / Mladen AntonovБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2019 / Mladen Antonov
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. С начала года в США ушли с рынка несколько десятков сланцевых компаний, и это никого не удивило: инвесторы, так и не дождавшись прибыли, вкладывают в отрасль все меньше. Но сообщение о неизбежном банкротстве одного из пионеров сланцевой революции Chesapeake Energy вызвало настоящий шок.

Дешевый газ

Квартальный отчет Chesapeake Energy — второго крупнейшего производителя природного газа в США — поверг инвесторов в ужас. Чистый убыток компании достиг 101 миллиона долларов, что превзошло все ожидания рынка.
Мало того, Chesapeake предупредила Комиссию по ценным бумагам и биржам, что, если котировки нефти и газа не повысятся, уже в начале следующего года компания объявит дефолт по своим облигациям.

"В такой ситуации у нас возникают сильные сомнения в способности продолжать работу в качестве действующего предприятия", — отметили в Сhesapeake. Акции компании моментально рухнули почти на 30%, до минимума за 25 лет. Сейчас ее капитализация — чуть больше 1,3 миллиарда долларов, в сорок раз меньше, чем на пике сланцевой революции в 2008 году.

Тогда ее возглавлял сланцевый революционер Обри Макклендон. В 2016-м он погиб в автокатастрофе, а новое руководство взяло курс на расширение бизнеса за счет скупки компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти.
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Проблема в том, что все они были обременены огромными долгами и, когда в конце прошлого года нефть подешевела на 40% (с 75 до 45 долларов за баррель), у Chesapeake возникли серьезные проблемы с погашением кредитов. В итоге сейчас долги компании в семь раз превышают ее рыночную стоимость.
"Безуспешная борьба Chesapeake с низкими ценами на нефть и природный газ в сочетании со снижением объемов производства после вынужденной распродажи части активов — еще один пример того, насколько проблемными оказываются нефтегазовые компании для инвесторов", — констатирует Bloomberg.

Начало конца

В этом году в нефтегазовом секторе США обанкротились 26 производителей, в том числе крупные Sanchez Energy Corp., Halcon Resources Corp., Bristow Group, PHI, Jones Energy и Rex Energy. Недавно о подготовке к процедуре банкротства проинформировал один из ведущих провайдеров услуг в сфере бурения, нефтесервисная Weatherford International.

"Эти нежизнеспособные компании раскрывают оборотную сторону сланцевого бума: производители с высокими затратами и плохими балансами не очень-то привлекают инвесторов, которым в первую очередь важна прибыль, а не развитие добычи", — подчеркивает Bloomberg.

Аналитики агентства отмечают: стремительный взлет американской сланцевой отрасли одновременно стал и ее проклятием. Доступ к новым запасам газа спровоцировал избыток предложения, что повлекло обвал котировок. И если в 2005 году голубое топливо стоило 16 долларов за миллион британских тепловых единиц (BTU), то сланцевая революция загнала цены ниже трех долларов.
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По прогнозу IHS Markit, огромные запасы природного газа в США продолжат давить на цены и в 2020-м котировки составят в среднем 1,92 доллара за миллион BTU. В Международном энергетическом агентстве считают, что для сланцевиков настало "крайне тяжелое время". По мнению МЭА, в отрасли продолжится волна банкротств, так как уже через пару месяцев мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения, сопоставимым с тем, что наблюдался в 2014-2015 годах.
В тот период развитие технологий и высокие цены на нефть привели к взрывному росту инвестиций в нефтедобычу на сланцевых месторождениях. Но в 2015-м черное золото резко подешевело, и обанкротились более сотни компаний, задолжавших в общей сложности порядка 70 миллиардов долларов.

Ситуация повторяется: cланцевики обрастают долгами, а новых инвестиций не предвидится. В прошлом году банки и инвестфонды вложили в отрасль вдвое меньше, чем в 2017-м. Аналитики ведущего американского инвестбанка Goldman Sachs полагают, что к 2025-му сланец вообще потеряет экономический смысл.

И еще тревожный тренд: компании сокращают не только производство, но и капиталовложения. Так, Diamondback Energy Inc., Callon Petroleum Co. и Cimarex Energy Co., активно работающие на сланцевом месторождении Permian Basin, предупредили инвесторов, что не намерены увеличивать капиталовложения в следующем году. Chesapeake Energy и EQT Corp сообщили о сокращении добычи в расчете на будущий рост цен.
"Я не думаю, что странам ОПЕК следует и дальше так беспокоиться о возможном росте добычи сланцевой нефти в долгосрочной перспективе", — заявил гендиректор крупнейшей сланцевой компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд в беседе с инвесторами. Таким образом, планы США стать крупнейшим экспортером энергоресурсов к 2024 году оказываются под большим вопросом.
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Вчера, 14:27
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Chesapeake Energyсланцевая нефтьсланцевый газBloomberg L.P.ОПЕКМеждународное энергетическое агентствоСШАЭкономика
Популярные комментарии
В 19-м веке в начале промышленной революции, мануфактурщики с ручным трудом радовались неудачам первых фабрик с паровыми машинами. Боже, до чего же опустились, ранее образованные при советской власти, наши люди, если радуются трудностям становления новых технологий! Нет, ребята, вам надо в крепостные к барину!
14 ноября, 12:19
Анатолий Сердюков
1100242
Амеров выгоняют из Сирии, т.ч. революция отменяется.
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Евгений Д
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