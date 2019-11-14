В Иваново запустили цех производства ткани с полимерным покрытием

ИВАНОВО, 14 ноя - РИА Новости. Более 630 миллионов рублей составил объем инвестиций в новый цех по производству технических тканей с полимерным покрытием на предприятии "Ивановоискож", сообщил губернатор Ивановской области Более 630 миллионов рублей составил объем инвестиций в новый цех по производству технических тканей с полимерным покрытием на предприятии "Ивановоискож", сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский

"Порядка 630 миллионов инвестиций задействованы для открытия нового цеха по производству технических тканей с полимерным покрытием на "Ивановискож", открыты 42 рабочих места и в настоящее время активно обсуждается вопрос выхода на мировой рынок", - сказал журналистам глава региона, посещая предприятие.

По словам Воскресенского, предприятие является уникальным и занимает треть российского рынка по производству материалов с ПВХ покрытием, переплетных материалов, готовых изделий из ПВХ материалов.

Управляющий АО "Ивановоисхож" Дмитрий Лукьянченко в свою очередь сообщил, что на реализацию проекта получен займ Фонда развития промышленности (ФРП) в размере более 100 миллионов рублей, а также оказана лизинговая поддержка по программе Минпромторга России. Новая линия отличается тем, что она предназначена для производства широких тентовых материалов так называемым наносным способом.

"Старая линия работает на изготовлении материалов максимальной шириной полтора метра, новая предназначена для выработки материалов шириной два-три метра. Также уникальностью линии является возможность добавлять полиуритановые добавки", - сказал Лукьянченко.

Он также отметил экологические параметры новой линии.

"Что касается экологичности предприятия – то она на высоком уровне. Можно отметить, что порядка 20% инвестиций было потрачено на экологические установки", - сообщил Лукьянченко.