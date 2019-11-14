Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
2019-11-14T15:36Z
https://ria.ru/20191114/1560927845.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156092/76/1560927642_0:370:2016:1504_1036x0_80_0_0_ff24be5f8783305300d5fb1668c35b77.jpg
РИА Новости

В Иваново запустили цех производства ткани с полимерным покрытием

14:21 14.11.2019 (обновлено: 15:36 14.11.2019)
772
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ Иваново запустили цех производства ткани с полимерным покрытием
В Иваново запустили цех производства ткани с полимерным покрытием
© РИА Новости / Юлия Чичерина
ИВАНОВО, 14 ноя - РИА Новости. Более 630 миллионов рублей составил объем инвестиций в новый цех по производству технических тканей с полимерным покрытием на предприятии "Ивановоискож", сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Порядка 630 миллионов инвестиций задействованы для открытия нового цеха по производству технических тканей с полимерным покрытием на "Ивановискож", открыты 42 рабочих места и в настоящее время активно обсуждается вопрос выхода на мировой рынок", - сказал журналистам глава региона, посещая предприятие.

По словам Воскресенского, предприятие является уникальным и занимает треть российского рынка по производству материалов с ПВХ покрытием, переплетных материалов, готовых изделий из ПВХ материалов.
Управляющий АО "Ивановоисхож" Дмитрий Лукьянченко в свою очередь сообщил, что на реализацию проекта получен займ Фонда развития промышленности (ФРП) в размере более 100 миллионов рублей, а также оказана лизинговая поддержка по программе Минпромторга России. Новая линия отличается тем, что она предназначена для производства широких тентовых материалов так называемым наносным способом.
"Старая линия работает на изготовлении материалов максимальной шириной полтора метра, новая предназначена для выработки материалов шириной два-три метра. Также уникальностью линии является возможность добавлять полиуритановые добавки", - сказал Лукьянченко.
Уборка урожая яровой пшеницы
31 октября, 12:03Ивановская область
Ивановские аграрии полностью завершили сбор зерновых
Он также отметил экологические параметры новой линии.
"Что касается экологичности предприятия – то она на высоком уровне. Можно отметить, что порядка 20% инвестиций было потрачено на экологические установки", - сообщил Лукьянченко.
АО "Ивановоискож" основано в 1968 году и в настоящее время осуществляет инновационные разработки в области ПВХ-материалов: создание огнестойкого пожаробезопасного тентового материала, материала теплоизоляционного антистатического и другие.
400000
Обсудить 0
Ивановская областьЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Кадр из фильма Мстители: Финал
В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком
Президент США Дональд Трамп
Трамп будет поддерживать курс рубля изо всех сил
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Студент благовещенского колледжа рассказал о реакции полиции на ЧП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
Лента новостейМолния