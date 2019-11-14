Омбудсмен поможет студентам колледжа в Благовещенске после ЧП со стрельбой

"Разобраться в этой ситуации и сделать все, чтобы она не повторилась, - сделаем. Сейчас не столько юридическая составляющая важна, сколько - а как дальше жить с таким? И родственники студентов, и сами студенты могут обратиться к нам, мы каждому окажем помощь, кто в ней нуждается", - сказала Хващева.