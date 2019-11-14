Омбудсмен поможет студентам колледжа в Благовещенске после ЧП со стрельбой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Амурской области готов оказать помощь студентам колледжа, где произошла стрельба, и их родным, сообщила РИА Новости региональный омбудсмен Любовь Хащева.
"Разобраться в этой ситуации и сделать все, чтобы она не повторилась, - сделаем. Сейчас не столько юридическая составляющая важна, сколько - а как дальше жить с таким? И родственники студентов, и сами студенты могут обратиться к нам, мы каждому окажем помощь, кто в ней нуждается", - сказала Хващева.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране колледжа. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа задержан.