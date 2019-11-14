Глава УМВД Приамурья рассказал о проблемах безопасности учебных заведений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Глава УМВД по Амурской области Николай Аксенов заявил на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе об "имеющихся проблемах" в обеспечении безопасности учебных заведениях региона.
В четверг при стрельбе в Амурском колледже строительства два человека погибли, трое ранены.
"Уже можно говорить об имеющихся проблемах в обеспечении безопасности объектов образования области", - сказал Аксенов. Он отметил, что "угрозы вооруженного нападения сохраняются не только в образовательных, но и других социальных учреждениях региона".
"Необходимо организовать проведение занятий с учениками и педагогами всех учебных заведений области по действиям в ситуациях, сопряженных с угрозой вооруженного нападения. Следует отметить, что подобные угрозы сохраняются не только в организациях среднего и высшего образования, но и в дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения, соцзащиты", - сказал глава УМВД по региону.
Для предотвращения вероятности повторения ЧП Аксенов предложил установить в образовательных учреждениях входные стационарные металлодетекторы, усилить пропускной режим.
Ранее на этом же заседании глава СК по Амурской области Станислав Белянский сообщил, что ружье стрелявший пронес мимо охраны колледжа в рюкзаке, а зарядил в туалете, а охранник ЧОП "Сириус-А" работал без разрешения и не был должным образом оформлен.
СК возбудило уголовное дело по факту надлежащей охраны здания колледжа. Ранее СК по факту стрельбы, устроенной одним из учеников, возбудил уголовное дело по пунктам "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений").