Глава УМВД Приамурья рассказал о проблемах безопасности учебных заведений

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

© Фото : СК РФ Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Глава Глава УМВД по Амурской области Николай Аксенов заявил на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе об "имеющихся проблемах" в обеспечении безопасности учебных заведениях региона.

"Уже можно говорить об имеющихся проблемах в обеспечении безопасности объектов образования области", - сказал Аксенов. Он отметил, что "угрозы вооруженного нападения сохраняются не только в образовательных, но и других социальных учреждениях региона".

"Необходимо организовать проведение занятий с учениками и педагогами всех учебных заведений области по действиям в ситуациях, сопряженных с угрозой вооруженного нападения. Следует отметить, что подобные угрозы сохраняются не только в организациях среднего и высшего образования, но и в дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения, соцзащиты", - сказал глава УМВД по региону.

Для предотвращения вероятности повторения ЧП Аксенов предложил установить в образовательных учреждениях входные стационарные металлодетекторы, усилить пропускной режим.

Ранее на этом же заседании глава СК по Амурской области Станислав Белянский сообщил, что ружье стрелявший пронес мимо охраны колледжа в рюкзаке, а зарядил в туалете, а охранник ЧОП "Сириус-А" работал без разрешения и не был должным образом оформлен.