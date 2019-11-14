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РИА Новости

Главу Ассоциации российских банков Тосуняна рекомендовали в академики РАН

13:50 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян во время встречи представителей российских банков с руководством ЦБ РФ. 16 мая 2018
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян во время встречи представителей российских банков с руководством ЦБ РФ. 16 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рекомендован к избранию в академики РАН, следует из официальных материалов, размещенных в четверг на сайте Академии наук.
Здание Российской академии наук
13 ноября, 00:49
В Москве открывается выборное собрание Российской академии наук
Тосунян идет в академики по отделению общественных наук РАН (специальность "право").
На нынешней неделе в три этапа проходят выборы в состав РАН. Сначала в понедельник и вторник проходило тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, избранные там ученые утверждались тайным голосованием на Общем собрании каждого отделения. После этого фамилии прошедших кандидатов рекомендуются к утверждению на предстоящем в четверг окончательном тайном голосовании Общего собрания РАН, которое и и принято считать выборами в состав Академии наук. Утверждение протоколов счетной комиссии и официальное объявление имен новых членов РАН состоится в пятницу.
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РИА НаукаРоссийская академия наукМоскваГарегин Тосунян
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