Главу Ассоциации российских банков Тосуняна рекомендовали в академики РАН

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рекомендован к избранию в академики РАН, следует из официальных материалов, размещенных в четверг на сайте Академии наук.
13 ноября, 00:49В Москве открывается выборное собрание Российской академии наук
Тосунян идет в академики по отделению общественных наук РАН (специальность "право").
На нынешней неделе в три этапа проходят выборы в состав РАН. Сначала в понедельник и вторник проходило тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, избранные там ученые утверждались тайным голосованием на Общем собрании каждого отделения. После этого фамилии прошедших кандидатов рекомендуются к утверждению на предстоящем в четверг окончательном тайном голосовании Общего собрания РАН, которое и и принято считать выборами в состав Академии наук. Утверждение протоколов счетной комиссии и официальное объявление имен новых членов РАН состоится в пятницу.