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РИА Новости

Россия проведет морские учения с Китаем и ЮАР

13:50 14.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникРакетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер Маршал Устинов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российско-китайско-южноафриканские морские учения по борьбе с пиратами и террористами пройдет в конце ноября, в нем примет участие российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", сообщает в четверг пресс-служба Северного флота РФ.
"В конце месяца состоится военно-морское учение с военными моряками Китая и ЮАР, в ходе которого североморцы во взаимодействии с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие", - говорится в релизе.
Сейчас "Маршал Устинов" встретился в Атлантическом океане со средним морским танкером "Вязьма" и спасательным буксиром "СБ-406" и пополнил запасы пресной воды и топлива.
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