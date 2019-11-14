Директора онкоцентра имени Блохина Стилиди рекомендовали в академики РАН

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, член-корреспондент Российской академии наук Иван Стилиди рекомендован к избранию в академики РАН, следует из официальных материалов, размещенных в четверг на сайте Академии.
Стилиди идет в академики по отделению медицинских наук РАН (специальность "онкология").
Стилиди возглавляет онкоцентр с 2017 года.
12 ноября, 16:01РИА НаукаСергеев рассказал Путину о подготовке к выборам в РАН
На нынешней неделе в три этапа проходят выборы в состав РАН. Сначала в понедельник и вторник проходило тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, избранные там ученые утверждались тайным голосованием на Общем собрании каждого отделения. После этого фамилии прошедших кандидатов рекомендуются к утверждению на предстоящем в четверг окончательном тайном голосовании Общего собрания РАН, которое и и принято считать выборами в состав Академии наук. Утверждение протоколов счетной комиссии и официальное объявление имен новых членов РАН состоится в пятницу.