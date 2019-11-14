Генетик Рогаев рекомендован к избранию в члены-корреспонденты РАН

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Знаменитый российский ученый, руководитель отдела геномики и генетики человека Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Евгений Рогаев рекомендован к избранию в члены-корреспонденты РАН, следует из официальных материалов на сайте Академии наук.
Рогаев идет в членкоры по отделению биологических наук РАН (специальность "общая генетика").
Он известен тем, что проводил генетическую экспертизу останков семьи последнего русского царя Николая II.
На нынешней неделе в три этапа проходят выборы в состав РАН. Сначала в понедельник и вторник проходило тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, избранные там ученые утверждались тайным голосованием на Общем собрании каждого отделения. После этого фамилии прошедших кандидатов рекомендуются к утверждению на предстоящем в четверг окончательном тайном голосовании Общего собрания РАН, которое и и принято считать выборами в состав Академии наук. Утверждение протоколов счетной комиссии и официальное объявление имен новых членов РАН состоится в пятницу.