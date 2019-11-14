Тилль Линдеманн "подрался" с космонавтом на Дворцовой площади в Петербурге

Кадр из видео Тилля Линдеманна о Санкт-Петербурге

© Фото : профиль till_lindemann_official в Инстаграме Кадр из видео Тилля Линдеманна о Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Немецкий рок-музыкант Тилль Линдеманн опубликовал в инстаграме шуточное видео, на котором "подрался" с приземлившемся на парашюте космонавтом.

Линдеманн со шведским актером Петером Стормаре двигались по Дворцовой площади под "Калинку-малинку" для челленджа #Stehaufchallenge, посвященного танцу из клипа на песню Steh auf, который группа Lindemann представила в сентябре.

На следующей неделе, 22 ноября, у рокеров выходит второй альбом F&M.

Также стало известно, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен выступят в городах России, Украины и Белоруссии в поддержку своего нового альбома, сообщила пресс-служба компании-промоутера.