Патриарх Кирилл назвал причину утраты христианской идентичности Европы

"Сторонники секулярной идеи считают, что отказ от религии служит общему благу всех людей. Вместе с религиозностью отвергаются и традиционные нравственные ценности, такие как брак, как союз мужчины и женщины и неприкосновенность человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. Тех же, кто находит в себе силы и мужество публично критиковать противоестественную и моральную вседозволенность, представители секулярной идеи обвиняют в нетерпимости. Мы близко к сердцу принимаем ситуацию в Европе, которая некогда была оплотом христианства, а теперь стремительно теряет свою религиозную идентичность", - сказал патриарх.