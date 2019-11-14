Патриарх Кирилл назвал причину утраты христианской идентичности Европы

БАКУ, 14 ноя - РИА Новости. Секуляризм является причиной утраты христианской идентичности Европы, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.
"Сторонники секулярной идеи считают, что отказ от религии служит общему благу всех людей. Вместе с религиозностью отвергаются и традиционные нравственные ценности, такие как брак, как союз мужчины и женщины и неприкосновенность человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. Тех же, кто находит в себе силы и мужество публично критиковать противоестественную и моральную вседозволенность, представители секулярной идеи обвиняют в нетерпимости. Мы близко к сердцу принимаем ситуацию в Европе, которая некогда была оплотом христианства, а теперь стремительно теряет свою религиозную идентичность", - сказал патриарх.
II саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа (УМК) шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран.