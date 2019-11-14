Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne

"Нацсовет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" - спутниковый телеканал NewsOne. Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября. В этот день в эфире лицензиата зафиксирована трансляцию передачи "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения заказчиком законов Украины", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о законе Украины "Об информации", согласно которому информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины, а также закона "О телевидении и радиовещании", в соответствии с которым не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины.