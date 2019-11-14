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РИА Новости

Депутаты покидают "Грузинскую мечту" после провала поправок в конституцию

13:31 14.11.2019 (обновлено: 15:55 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание парламента в Тбилиси
Здание парламента в Тбилиси
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 14 ноя — РИА Новости. Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" стали покидать ее после провала голосования по поправкам в конституцию, касающимся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе.

"Мы очень сожалеем, что принятие поправок провалилось. У нас не остается выбора, мы покидаем парламентские должности, большинство и партию", — сказала журналистам депутат Тамара Чугошвили.

По ее словам, вместе с ней из партии выйдут Софо Кацарава, Георгий Мосидзе, Ирина Пруидзе, Тамара Хулордава и Дмитрий Цкитишвили.
Власти Грузии намеревались провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения. Но по конституции переход к такой системе состоится только в 2024 году, а выборы 2020-го должны проходить по смешанной системе. Поэтому в конституцию требовалось внести изменения.
Однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат поправки, и в итоге за них проголосовал только 101 депутат при необходимом минимуме в 113 голосов.
Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатов 77 выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах. Пропорциональная система предполагает голосование по партийным спискам, партия получает места в парламенте пропорционально набранному проценту голосов. Кроме того, обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 25 июня 2019
25 июня, 15:24Акценты
Грузинская мечта – плакат и калькулятор Тбилиси не может определиться, что лучше: использовать для решения внутриполитических проблем антироссийские лозунги, или деньги российских туристов – для решения проблем экономических. Хочется, конечно, и то, и другое. И чтоб без последствий. Но так не получится.
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Грузинская мечта - Демократическая ГрузияБидзина ИванишвилиТбилисиГрузияВ мире
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