Депутаты покидают "Грузинскую мечту" после провала поправок в конституцию

ТБИЛИСИ, 14 ноя — РИА Новости. Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" стали покидать ее после провала голосования по поправкам в конституцию, касающимся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе.
"Мы очень сожалеем, что принятие поправок провалилось. У нас не остается выбора, мы покидаем парламентские должности, большинство и партию", — сказала журналистам депутат Тамара Чугошвили.
По ее словам, вместе с ней из партии выйдут Софо Кацарава, Георгий Мосидзе, Ирина Пруидзе, Тамара Хулордава и Дмитрий Цкитишвили.
Власти Грузии намеревались провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения. Но по конституции переход к такой системе состоится только в 2024 году, а выборы 2020-го должны проходить по смешанной системе. Поэтому в конституцию требовалось внести изменения.
Однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат поправки, и в итоге за них проголосовал только 101 депутат при необходимом минимуме в 113 голосов.
Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатов 77 выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах. Пропорциональная система предполагает голосование по партийным спискам, партия получает места в парламенте пропорционально набранному проценту голосов. Кроме того, обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
25 июня, 15:24АкцентыГрузинская мечта – плакат и калькулятор Тбилиси не может определиться, что лучше: использовать для решения внутриполитических проблем антироссийские лозунги, или деньги российских туристов – для решения проблем экономических. Хочется, конечно, и то, и другое. И чтоб без последствий. Но так не получится.