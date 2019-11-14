В Оренбурге открыли памятник Толковому словарю Даля

"Памятник главному труду жизни ученого – "Толковому словарю живого великорусского языка" - это бронзовая композиция, в которой запечатлены первое издание словаря в четырех томах, чернильница с гусиным пером, свеча и портрет самого лексикографа, обращенный к главному входу областной библиотеки имени Н.К. Крупской. Арт-объект представил оренбургский скульптор Александр Сукманов", - информирует пресс-служба губернатора региона.

"Для памятника абсолютно правильно выбрано место на главной пешеходной улице, где гуляют много оренбуржцев, место, которое с каждым годом будет преображаться и станет излюбленным для горожан. Не сомневаюсь, что арт-объект станет центром притяжения для оренбуржцев и гостей города. И мы гордимся тем, что идея создать памятник словарю Даля родилась и воплотилась у нас в Оренбуржье, - сказал на открытии памятника губернатор Оренбургской области Денис Паслер.