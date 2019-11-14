В Оренбурге открыли памятник Толковому словарю Даля

УФА, 14 ноя – РИА Новости. Памятник словарю Даля открылся в центре Оренбурга в преддверии дня рождения великого российского лексикографа Владимира Даля, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
"Памятник главному труду жизни ученого – "Толковому словарю живого великорусского языка" - это бронзовая композиция, в которой запечатлены первое издание словаря в четырех томах, чернильница с гусиным пером, свеча и портрет самого лексикографа, обращенный к главному входу областной библиотеки имени Н.К. Крупской. Арт-объект представил оренбургский скульптор Александр Сукманов", - информирует пресс-служба губернатора региона.
На Советской откроют памятник Словарю Даля.— Оренбург Медиа (@orenburg_media) 13 ноября 2019 г.
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Губернатор региона отметил, что памятник создан на пешеходной улице.
"Для памятника абсолютно правильно выбрано место на главной пешеходной улице, где гуляют много оренбуржцев, место, которое с каждым годом будет преображаться и станет излюбленным для горожан. Не сомневаюсь, что арт-объект станет центром притяжения для оренбуржцев и гостей города. И мы гордимся тем, что идея создать памятник словарю Даля родилась и воплотилась у нас в Оренбуржье, - сказал на открытии памятника губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, при знакомстве с городом он выяснил, что Даль некоторое время служил в Оренбургской губернской канцелярии чиновником по особым поручениям при губернаторе Перовском. И во время визита Пушкина в Оренбуржье именно он знакомил поэта с городом и губернией.
"Многие слова помечены в словаре, как оренбургские. Это неудивительно, ведь Даль прожил в Оренбурге 8 лет. Владимир Иванович был полиглотом и легко понимал связи между языками многих народностей, населяющих Оренбуржье и сегодня. Мы должны гордиться тем, что идея об увековечении словаря Даля и имени его автора родилась и воплотилась в Оренбуржье", - сказал журналистам губернатор.