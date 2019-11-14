Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T13:31Z
https://ria.ru/20191114/1560924840.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/10/1560931028_0:81:800:531_1036x0_80_0_0_82ad2d442899692998c9e18c0540c0a9.jpg
РИА Новости

В Оренбурге открыли памятник Толковому словарю Даля

13:31 14.11.2019
212
© РИА Новости В Оренбурге открыт памятник "Словарю живого великорусского языка" Владимира Даля. 14 ноября 2019
 В Оренбурге открыт памятник Словарю живого великорусского языка Владимира Даля. 14 ноября 2019
© РИА Новости
В Оренбурге открыт памятник "Словарю живого великорусского языка" Владимира Даля. 14 ноября 2019
УФА, 14 ноя – РИА Новости. Памятник словарю Даля открылся в центре Оренбурга в преддверии дня рождения великого российского лексикографа Владимира Даля, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
"Памятник главному труду жизни ученого – "Толковому словарю живого великорусского языка" - это бронзовая композиция, в которой запечатлены первое издание словаря в четырех томах, чернильница с гусиным пером, свеча и портрет самого лексикографа, обращенный к главному входу областной библиотеки имени Н.К. Крупской. Арт-объект представил оренбургский скульптор Александр Сукманов", - информирует пресс-служба губернатора региона.
Губернатор региона отметил, что памятник создан на пешеходной улице.
"Для памятника абсолютно правильно выбрано место на главной пешеходной улице, где гуляют много оренбуржцев, место, которое с каждым годом будет преображаться и станет излюбленным для горожан. Не сомневаюсь, что арт-объект станет центром притяжения для оренбуржцев и гостей города. И мы гордимся тем, что идея создать памятник словарю Даля родилась и воплотилась у нас в Оренбуржье, - сказал на открытии памятника губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, при знакомстве с городом он выяснил, что Даль некоторое время служил в Оренбургской губернской канцелярии чиновником по особым поручениям при губернаторе Перовском. И во время визита Пушкина в Оренбуржье именно он знакомил поэта с городом и губернией.
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
3 июня, 15:56
Проректор института Пушкина назвал обнаружение нового союза псевдосенсацией
"Многие слова помечены в словаре, как оренбургские. Это неудивительно, ведь Даль прожил в Оренбурге 8 лет. Владимир Иванович был полиглотом и легко понимал связи между языками многих народностей, населяющих Оренбуржье и сегодня. Мы должны гордиться тем, что идея об увековечении словаря Даля и имени его автора родилась и воплотилась в Оренбуржье", - сказал журналистам губернатор.
600000
Обсудить 1
Денис ПаслерОренбургОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Александр Хинштейн
В ГД обратили внимание на требования к ЧОП после инцидента в Благовещенске
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Якутии чиновник заселил родственников, "заключив" договора с покойниками
Выбросы парниковых газов
Эксперты назвали факторы, влияющие на рост выбросов парниковых газов
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
В Багдаде во время протестов пострадали почти 50 человек
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк планирует увеличить работу роботов-коллекторов
Подпись
Большинство россиян уверены в правдивости соцопросов
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Водитель под Курганом сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе
заседание Верховной рады Украины
На Украине могут ввести налог для Netflix и стриминговых платформ
Земля с борта Международной космической станции
На американском сегменте МКС починили кухню
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
"Уральские авиалинии" оштрафовали за жару на борту рейса Венеция – Москва
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Пострадавшим от паводка в Приангарье перечислили 2,7 миллиарда рублей
Работа коллекторского агентства
Россияне в 2019 году стали больше жаловаться в ФССП на коллекторов
Командно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
В "Домодедово" испытали нейросеть для контроля службы авиабезопасности
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский заявил, что почти 90% россиян вовлечены в культурную жизнь страны
Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
Лента новостейМолния