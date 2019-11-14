Патриарх Кирилл призвал религиозных лидеров защищать традиционные ценности

БАКУ, 14 ноя - РИА Новости. Защита традиционных ценностей должна стать одним из приоритетов для представителей всех мировых традиционных конфессий, сказал в четверг Защита традиционных ценностей должна стать одним из приоритетов для представителей всех мировых традиционных конфессий, сказал в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл , выступая на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

"В этом зале собрались представители разных религиозных традиций. Несмотря на объективные различия в вероучении, мы одинаково смотрим на вопросы общественной морали. Наш общий долг и совместная задача - свидетельствовать о нравственных ориентирах в жизни человека. Религиозные лидеры могут и должны единым голосом обратиться к лидерам политическим", - сказал он.

Патриарх призвал обратить внимание на то, что сильные и развитые страны не должны эксплуатировать менее развитые, решая за их счет свои геополитические проблемы. "Пора недвусмысленно заявить о том, что необходимо прекратить решать геополитические задачи за счет более слабых, в том числе за счет слабых государств, пора прекратить безответственный дележ энергетических ресурсов, пора перестать делить страны мира на первые, вторые и третьи. Хотелось бы, чтобы более развитые и богатые государства осознали свою ответственность за судьбы человечества, они должны быть гарантами безопасности и стабильности, а не диктаторами глобального порядка", - сказал патриарх Московский и всея Руси.

Он отметил, что доминирование одних государств над другими, в том числе, в сфере добычи полезных ископаемых, не приводило к положительным последствиям. "Как показала практика, навязывание одними государствами другим своих правил, границ и культуры, не приводит ни к чему хорошему, самобытность и свобода народов - это залог их безопасного и мирного сосуществования. Очень важно, чтобы прекратилась хроническая добыча природных ресурсов в небогатых странах и загрязнение окружающей среды, мы несем ответственность за божье творение, созданное на благо людей, наш посыл обращения к каждому человеку, и мы искренне верим, что он будет услышан", - сказал патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ добавил, что "есть только один базис для мирового консенсуса - это мораль, потому что мораль универсальна". "Поскольку есть единая общая мораль, она предоставляет нам возможность общаться и созидать некую общность, и достигать целей, которые перед нами стоят. Государственные деятели, которые понимают важность этого морального и религиозного фактора, заслуживают глубокого уважения", - заключил патриарх.