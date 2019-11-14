Скворцова пообещала достижения целевых показателей по диспансеризации

"Результаты промежуточного анализа свидетельствуют о том, что целевые показатели диспансеризации и профилактических осмотров, запланированных на 2019 год, будут достигнуты", - сказала Скворцова на заседании правительства.

Она уточнила, что это позволит, в соответствии с дорожной картой к 2024 году охватить диспансеризацией и осмотрами более 70% граждан, то есть более 100 миллионов человек.