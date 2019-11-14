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РИА Новости

Скворцова пообещала достижения целевых показателей по диспансеризации

13:08 14.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Результаты промежуточного анализа свидетельствует о том, что целевые показатели диспансеризации и профосмотров в России на 2019 год будут достигнуты, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"Результаты промежуточного анализа свидетельствуют о том, что целевые показатели диспансеризации и профилактических осмотров, запланированных на 2019 год, будут достигнуты", - сказала Скворцова на заседании правительства.
Она уточнила, что это позволит, в соответствии с дорожной картой к 2024 году охватить диспансеризацией и осмотрами более 70% граждан, то есть более 100 миллионов человек.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев слушает выступление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на заседании правительства РФ. 14 ноября 2019
Вчера, 12:35
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Вероника СкворцоваРоссияОбщество
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