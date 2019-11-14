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РИА Новости

"Не люблю ложь": Пригожин ответил Михальчик, раскритиковавшей Валерию

12:50 14.11.2019 (обновлено: 13:54 14.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал в инстаграме бывшую участницу проекта "Фабрика звезд" Юлию Михальчик за публичное обсуждение отношений его жены, певицы Валерии, с ее бывшим мужем Александром Шульгиным.
По словам продюсера, у артистки нет никаких оснований упрекать Валерию и выступать в роли третейского судьи.

"Зачем вы лезете в чужую жизнь, бередите старое? Зачем вы спустя 15 лет опять поднимаете то, что мы все пытаемся забыть?" — написал Пригожин.

Поступок певицы он назвал непорядочным и призвал ее извиниться перед его супругой.
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Пригожин напомнил, что сама Михальчик не раз обращалась к нему и Валерии за помощью.
"Вы рассказывали и жаловались, как вас били, топили. Я не люблю лицемерие, не люблю ложь и фальшь. Я не могу подставлять вторую щеку, когда бьют по одной. Я вообще вас не понимаю", — заключил он.
Поводом для отповеди Пригожина стало выступление Михальчик в эфире программы "Судьба человека" на телеканала "Россия 1". Тогда она заявила, что Валерии не следовало бы обвинять отца своих детей в жестокости. По словам Михальчик, с ней самой Шульгин никогда не вел себя агрессивно.
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