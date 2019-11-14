"Не люблю ложь": Пригожин ответил Михальчик, раскритиковавшей Валерию

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсер Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал в инстаграме бывшую участницу проекта "Фабрика звезд" Юлию Михальчик за публичное обсуждение отношений его жены, певицы Валерии , с ее бывшим мужем Александром Шульгиным.

По словам продюсера, у артистки нет никаких оснований упрекать Валерию и выступать в роли третейского судьи.

"Зачем вы лезете в чужую жизнь, бередите старое? Зачем вы спустя 15 лет опять поднимаете то, что мы все пытаемся забыть?" — написал Пригожин.

Поступок певицы он назвал непорядочным и призвал ее извиниться перед его супругой.

Пригожин напомнил, что сама Михальчик не раз обращалась к нему и Валерии за помощью.

"Вы рассказывали и жаловались, как вас били, топили. Я не люблю лицемерие, не люблю ложь и фальшь. Я не могу подставлять вторую щеку, когда бьют по одной. Я вообще вас не понимаю", — заключил он.