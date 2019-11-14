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РИА Новости

В Минздраве ДНР предупредили об угрозе завоза дифтерии в республику

12:49 14.11.2019 (обновлено: 12:53 14.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц для прививки
Медицинская сестра готовит шприц для прививки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра готовит шприц для прививки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Случаев заболевания дифтерией в самопровозглашенной Донецкой народной республике за последние пять лет не было, но угроза завоза инфекции есть, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава ДНР.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что дифтерией в стране заболели более 20 человек. Случаи заболевания были зарегистрированы в Киеве, Ужгороде, Тернопольской области.
"В ДНР случаи дифтерии в последние пять лет не регистрировались. Однако учитывая постоянную миграцию населения, в том числе в области Украины, где регистрируются случаи дифтерии, возникла реальная угроза завоза дифтерии и ее распространения среди лиц, не привитых против этой инфекции", - отметили в Минздраве ДНР.
В ведомстве отметили, что сейчас в республике проводятся мероприятия по предотвращению "осложнения эпидемической ситуации по дифтерии".
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"Активизирована профилактическая работа среди населения, обеспечивается максимальный охват плановыми профилактическими прививками подлежащих групп населения", - добавили в Минздраве ДНР.
Дифтерия - острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда с летальным исходом.
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