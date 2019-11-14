В Минздраве ДНР предупредили об угрозе завоза дифтерии в республику

"В ДНР случаи дифтерии в последние пять лет не регистрировались. Однако учитывая постоянную миграцию населения, в том числе в области Украины, где регистрируются случаи дифтерии, возникла реальная угроза завоза дифтерии и ее распространения среди лиц, не привитых против этой инфекции", - отметили в Минздраве ДНР.