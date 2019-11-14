Степашин: Путин примет участие в открытии памятника Гранину в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, предположительно, в конце ноября примет участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам президент Российского книжного союза Сергей Степашин на 8-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
"Все зависит от графика президента. Очень надеюсь, что в конце ноября. Мы планировали завтра, но Владимир Владимирович на саммите БРИКС, а он сказал, что открывать будет сам", - рассказал Степашин.
Власти Петербурга в сентябре согласовали окончательный вариант эскизного проекта памятника Гранину который предполагается установить у дома №6 на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой, которая носит имя писателя.
Первого января 2019 года Гранину исполнилось бы сто лет, в феврале на фасаде дома на Малой Посадской улице, где жил писатель, установили мемориальную доску.
Гранин - ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов "Иду на грозу", "Искатели", Зубр", "Блокадная книга" и других. Гранин - лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017). Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.