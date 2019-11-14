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РИА Новости

Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

12:44 14.11.2019 (обновлено: 14:44 14.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Государственная дума в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе РФ возможность преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы и детские сады, в которых уже учатся их братья и сестры.
Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, председателем комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой, вице-спикером Думы Ириной Яровой и первым зампредом фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым.
Согласно тексту законопроекта, подготовленного к третьему чтению, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
По словам авторов проекта, предложенные меры направлены на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания в всестороннего развития.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что ранее образовательные учреждения, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывали в приеме его брату или сестре, а родители были вынуждены водить детей в разные школы и детсады. Он добавил, что ранее некоторые субъекты РФ пытались решить эту проблему на уровне регионального законодательства, но практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеВячеслав ВолодинАндрей ИсаевПавел КрашенинниковГосдума РФИрина ЯроваяТамара ПлетневаРоссияОбщество
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