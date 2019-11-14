Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Государственная дума в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе РФ возможность преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы и детские сады, в которых уже учатся их братья и сестры.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, председателем комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой, вице-спикером Думы Ириной Яровой и первым зампредом фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым.

Согласно тексту законопроекта, подготовленного к третьему чтению, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

По словам авторов проекта, предложенные меры направлены на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания в всестороннего развития.