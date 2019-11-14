Столтенберг: НАТО стремится к более конструктивным отношениям с Россией

"В эти трудные времена мы должны избегать просчетов и недоразумений. И нам нужно восстановить доверие там, где это возможно. Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, именно поэтому мы держим наши дипломатические каналы для Москвы открытыми", - заявил он. Запись выступления распространила пресс-служба альянса.