В охране колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, нашли нарушения

Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. У охранника, который дежурил в благовещенском колледже, где утром произошла стрельба, нет разрешения на эту работу, сообщил РИА Новости официальный представитель У охранника, который дежурил в благовещенском колледже, где утром произошла стрельба, нет разрешения на эту работу, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Как выяснилось в ходе проверочных мероприятий, охранник на посту не был оформлен соответствующим образом. <...> Он работал по временному документу", — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что сотрудника ЧОП задержали, возбуждены уголовные дела о ненадлежащей охране и халатности.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В результате погиб его ровесник, пятеро человек ранены.

Троих пострадавших прооперировали, двум оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". По предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками. При этом в региональном Минпросвещения заявили, что за стрелявшим не замечали асоциального поведения.

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