Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске

"Не могу не упомянуть об одном трагическом происшествии, которое произошло в колледже в Амурской области. К сожалению, это не первый раз. И несмотря на предпринимаемые меры, такие происшествия происходят. Понятно, что акценты все расставит следствие, определит и меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечением безопасности", - сказал Медведев на заседании кабмина.