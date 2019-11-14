В Москве открывается десятый сезон зимней пассажирской навигации

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Десятый юбилейный сезон зимней пассажирской навигации по Москве-реке открывается 14 ноября, сообщается на сайте мэра столицы.

"Сезон зимней пассажирской навигации по Москве-реке стартует 14 ноября. Перевозить москвичей и гостей столицы в холодное время года будут десять всесезонных теплоходов ледового класса с усиленным корпусом", — говорится в сообщении.

Речные прогулки будут проводиться на теплоходах ледового класса, способных ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Во время сильных холодов путь им будут прокладывать ледоколы.

"К юбилейному сезону зимней речной навигации подготовлены новые специальные рейсы. Например, пассажиры смогут поучаствовать в театральных и новогодних круизах, гастрономических прогулках", — рассказали в комитете по туризму Москвы.

Согласно сообщению, теплоходы будут курсировать по двум туристическим маршрутам, благодаря чему туристы осмотрят такие достопримечательности центра столицы как Кремль, собор Василия Блаженного, стадион "Лужники", главный корпус МГУ имени Ломоносова, парк "Зарядье". Прогулка длится 2,5 часа, желающие смогут воспользоваться аудиогидом на шести языках: русском, английском, китайском, испанском, французском и немецком.