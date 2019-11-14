Патриарх Кирилл объяснил, почему в мире распространен экстремизм

БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Пропаганда экстремизма в современном мире "имеет успех" потому, что экстремисты эксплуатируют неприятие религиозными людьми образа жизни, свободного от церковного влияния, заявил Пропаганда экстремизма в современном мире "имеет успех" потому, что экстремисты эксплуатируют неприятие религиозными людьми образа жизни, свободного от церковного влияния, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на саммите религиозных лидеров мира в Баку.

Второй саммит религиозных лидеров мира открылся в Баку в четверг. На это мероприятие, приуроченное к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа (УМК) шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК, приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран.

Патриарх заявил, что последние десятилетия "были омрачены многочисленными конфликтами в разных точках земного шара". По его мнению, "против традиционных религий ведется война". "Опаснее всего, что в этих войнах на передовых сражаются представители молодого поколения. Идеолого-экстремистские силы используют отсутствие жизненного опыта у молодежи. Все это усугубляется недостатком базовых знаний не только о других религиях, но и своей", - сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ также отметил, что для ведения информационных войн используются огромные ресурсы.