Патриарх Кирилл объяснил, почему в мире распространен экстремизм

БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Пропаганда экстремизма в современном мире "имеет успех" потому, что экстремисты эксплуатируют неприятие религиозными людьми образа жизни, свободного от церковного влияния, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на саммите религиозных лидеров мира в Баку.
Второй саммит религиозных лидеров мира открылся в Баку в четверг. На это мероприятие, приуроченное к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа (УМК) шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК, приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран.
Патриарх заявил, что последние десятилетия "были омрачены многочисленными конфликтами в разных точках земного шара". По его мнению, "против традиционных религий ведется война". "Опаснее всего, что в этих войнах на передовых сражаются представители молодого поколения. Идеолого-экстремистские силы используют отсутствие жизненного опыта у молодежи. Все это усугубляется недостатком базовых знаний не только о других религиях, но и своей", - сказал патриарх.
Предстоятель РПЦ также отметил, что для ведения информационных войн используются огромные ресурсы.
"Силы зла никогда не оставляли попыток очернить тех, кто посвятил свою жизнь служению Бога. Пропаганда экстремизма имеет успех потому, что они эксплуатируют неприятие религиозными людьми современной секулярной парадигмы. Больно видеть урон, нанесенный Сирии и Ираку. Ближневосточный кризис стал причиной миграционной проблемы. К сожалению, не все мигранты оказались готовы взаимодействовать с коренным населением стран, куда они прибыли. Многим не хватало элементарной культуры религиозного межнационального общения", - подчеркнул он.