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РИА Новости

В Благовещенске открыли горячую линию для помощи пострадавшим

12:33 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Приамурья открыли горячую линию для помощи пострадавшим при стрельбе в колледже Благовещенска, сообщает областное министерство образования.
"Горячая линия по оказанию помощи пострадавшим в ходе чрезвычайного происшествия в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. 226-505 - Закирова Лариса Анатольевна - заместитель министра образования и науки Амурской области, 226-204 - Захаров Михаил Юрьевич - начальник отдела профессионального образования и науки", - говорится в сообщении.
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В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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Стрельба в благовещенском колледжеУМВДСледственный комитет РФАмурская областьРоссияБлаговещенскПроисшествия
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